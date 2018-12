Beto Ortiz le responde a tuitero que minimizó gestos homófobos de exintegrante de Zaperoko

Hace unos días se viralizó unas imágenes de Juan Carlos Paz, 'Mr. Sabroso', exintegrante de Zaperoko haciendo gestos homofóbicos a un joven, de 21 años, que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao. Tras la publicación del muchacho muchos condenaron la actitud del animador de la orquesta de salsa, pero hubo otros que trataron de minimizar el momento.

“Jajajajaj ya uno no puede ser ameno. Un negro acusado de discriminación, lo he visto todo. Que se acabe el mundo ya mismo”, comentó un tuitero al ver la noticia en Twitter. Ante esto el periodista de ATV Beto Ortiz le respondió: “Joder al prójimo para divertir a tus patas no tiene nada de “ameno” pero si eso fue lo que te enseñaron en tu casa y en tu barrio desde chico no es solo culpa tuya”.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de Beto Ortiz. “El típico machito que jode en mancha... Ya era hora que los pongan en su lugar...", "Entonces, habría que preguntarle al tuitero top si le pareció "ameno" lo que le hicieron al niño cuyos compañeros humillan", "En nuestro país el cholo, cholea, el negro, negrea y cualquiera discrimina sin siquiera entender el por qué”, son algunos de los mensajes que se leen tras la publicación.

Pese a que Juan Carlos Paz, 'Mr. Sabroso', trató de excusarse en entrevista con Latina, la agrupación Zaperoko lo sacó de sus filas: "No soy homofóbico. Arrepentirme es controversial porque a veces mis bromas son un poco pesadas, pero no las hago con mala intención y no lo hago con maldad".

"Yo no le dije maric... y tampoco le he mentado la madre... Es una broma como cualquiera, yo no lo hice para él sino para mis compañeros, pero sí estuve mirando su cámara", agregó el ahora exintegrante de la orquesta Zaperoko.



