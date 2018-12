El Wasap de JB parodia rechazo de asilo político de Uruguay a Alan García [VIDEO]

El programa cómico "El wasap de JB" realizó una parodia sobre la estancia del expresidente Alan García en la casa del embajador de Uruguay, luego del pedido de asilo político que hizo a aquella nación.

El show no solo presentó una escena sobre su solicitud al gobierno de Tabaré Vázquez, sino también sobre un 'escape' de 'Galán García' del recinto tras enterarse de la negativa del indulto que se dio a conocer hoy lunes.

En la última edición del programa humorístico se puede ver a 'Galán García' reflexionando sobre su presencia en la embajada de Uruguay y cómo es que viene pasando estos días dentro de la residencia.

"Cómo extraño las calles de Lima, ya me estoy aburriendo aquí en la embajada de Uruguay y encima, Mauricio me dijo 'uno o dos días y sales', ya pasaron más de diez y no pasa nada", se le puede escuchar decir a Jorge Benavides quien interpreta a la figura del exmandatario.

En el sketch se puede ver a 'Galán García' conversar con varios personajes desde la ventana de la casa del embajador quienes le preguntan sobre su situación legal e incluso intentan ayudar a 'escapar' del lugar ante la posible negativa de asilo.

Entre sus intentos por abandonar la vivienda, 'Galán García' acepta la ayuda de compañeros políticos, pero el resultado no es el mejor. Al no poder hacerlo, el exmandatario optó por lanzarse desde el balcón del segundo piso de la casa donde se encontraba. Finalmente, y para sorpresa de los televidentes, terminó rodando por la azotea y cayendo al suelo.