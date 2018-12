Milagros Leiva sobre Alan García: "Espero que ahora no nos diga imbéciles" [VIDEO]

El presidente uruguayo, Tabaré Vazquez, anunció este lunes que no le iba a conceder asilo diplomático a Alan García, quien días atrás llegó a la embajada de Uruguay en Lima para refugiarse, luego que el Poder Judicial dictará impedimento de salida del país contra el exmandatario por 18 meses.

"No concederemos el asilo político al señor Alan García. Perú funcionan libremente los tres poderes del Estado”, manifestó Tabaré Vazquez, en una conferencia de prensa que brindó este lunes 3 de diciembre.

Tras rechazar el argumento de Alan García de que existe persecución política en su contra, el presidente de Uruguay añadió que leyó y estudió el material que el gobierno de Martín Vizcarra envió días atrás, que constaba de "más de mil hojas". Además, recalcó que la decisión es por "consideraciones estrictamente jurídicas".





Este anuncio sorprendió a todos los peruanos, entre ellos a Milagros Leiva, quien recibió la noticia cuando estaba entrevistando al doctor Tomás Ángulo. Para la periodista, la decisión de Tavaré Vazquez fue positiva.

“Este es un triunfo para el sistema judicial peruano porque la verdad es que todos los políticos en el Perú, cuando empiezan a ser procesados, investigados, se declaran perseguidos políticos. Alan García fue más allá: ingresó a la embajada uruguaya confiando que su ex gran amigo Tabaré lo apoyaría”, expresó la conductora de ‘ATV Noticias Edición Matinal’.

“Acaba de conocerse que el gobierno uruguayo le acaba de decir ‘no’, ‘no te doy asilo’ (...) Lo único cierto es que Alan tiene que salir de la embajada uruguaya y tiene que salir por sus propios medios: es decir, caminando”, añadió.

Milagros Leiva recordó que como Alan García tiene impedimento de salida, el líder aprista podría llegar a su casa. Sin embargo hasta el momento no se conoce su actual paradero.

La periodista de ATV cuestionó al exmandatario y le pidió que comparezca ante la justicia. “¿Qué va a declarar a los periodistas. Espero que no nos diga imbéciles. Es lo único que espero y espero que ahora sí dé un mensaje a la altura de lo que fue su investidura. Además que se allane a la justicia. Todos somos iguales ante la ley”, manifestó. “Señor García, el que no la debe... no la teme”, agregó.

Leiva aplaudió la decisión de Tabaré Vazquez pese a que era un buen amigo de García. “Uno puede ser amigos de los amigos, pero es más amigo de la verdad. Además a Alan nadie lo persigue políticamente, no hay persecución política”.

“Esta noticia es buena, es positiva. Todos señores, ante la ley, somos iguales (...) Ojalá alguna vez dejemos de escuchar audios asquerosos que narran cómo se maneja la justicia”, concluyó.