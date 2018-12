Seis estrellas en la era #MeToo

“Pregúntame lo que sea y te responderé”, dijeron Glenn Close, Lady Gaga, Kathryn Hahn, Nicole Kidman, Regina King y Rachel Weisz, seis estrellas actuales del cine que fueron invitadas a una mesa redonda. Las actrices mantuvieron una extensa conversación sobre cómo los movimientos feministas #MeToo y Time’s Up impactaron este último año en sus trabajos.

“Con ‘Private Life’ tengo un crédito al lado de mi coestrella, lo cual es una rareza. Por lo general, habría sido el tipo y, ya sabes, la chica”, comentó Kathryn Hahn. Close, al lado, le pregunta si la reacción del actor Paul Giamatti fue la que esperaba. “Él estaba como ‘por supuesto, es exactamente lo que debería suceder’”.

La actriz de Atracción fatal recordó que dos de sus películas tardaron más de una década porque no había actores que quisieran ser secundarios de una actriz. “Fue Albert Nobbs (2011) y The Wife. Fue difícil encontrar actores que quisieran estar en una película llamada The Wife, protagonizada por una mujer. Nadie quería hacerlo”.

Las actrices también respondieron, a modo de confesión, que callaron abusos y hostigamientos. “Cuando empecé en el negocio de la música tenía alrededor de 19 años. Era la regla, no la excepción, que entraras en un estudio de grabación y te hostigaran. Así que desearía haber hablado antes. Fui agredida cuando era joven, y se lo conté a la gente. Había un “club de niños”, nadie quiere perder su poder, así que no te protegen”, sostuvo Lady Gaga.

Close añadió que ella fue tocada en una audición, pero que se quedó “congelada”. “Estás tratando de hacer una escena y piensas ‘¿Por qué está haciendo eso?’. Realmente entiendo el síndrome de congelación”.

A Rachel Weisz le parecen ‘coincidencias’ que películas con mujeres protagonistas se estrenen ahora. “De repente usted, Nicole (Kidman), pueda obtener (financiamiento) para su película. La favorita (ganadora del Gran Premio del Jurado de Venecia), al parecer, tardó 20 años porque hay lesbianismo y tres hembras en el centro. ¿Qué fue lo que estuvo mal hace 20 años? No sé qué ha cambiado en la cultura”.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres ha sido también un debate este año. Scarlett Johansson logró igualar el sueldo de su coprotagonista y logró romper la brecha (US$ 15 millones por Avengers: Infinity War). Regina King opinó: “Siento que era muy consciente de las diferencias salariales. Lo sabía y solo dije: ‘Sí, está bien. Ahí está’. Pero me estoy centrando en el trabajo. Ahora es como ‘Oh, dilo’”.

Para Kidman, “la industria y el mundo están cambiando” en este momento. Sin embargo, considera que la “última instancia” es la elección del director. Hablando de ello, Gaga comentó la escena final de Nace una estrella. Bradley Cooper cerró la película con una dosis feminista, dándole el primer plano a ella. “La forma en que Bradley eligió terminar la película fue extremadamente de los tiempos. Era una forma poco ortodoxa, pero era la forma auténtica”. ❧