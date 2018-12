Jennifer Lopez y Alex Rodriguez presumen decoración de Navidad y reciben críticas [VIDEO]

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez están con todo el espíritu navideño que ya decoraron toda su casa con los colores y luces alusivos a las fechas. El exbeisbolista compartió en Instagram Stories un video donde se pueden apreciar los espectaculares adornos navideños que han puesto él y su novia en casa.

Desde Instagram, A-Rod mostró cómo quedó todo desde la entrada de su residencia y todos los árboles lleno de luces. Aunque no se tiene datos de cómo está decorada la mansión en su interior, lo que sí es un hecho es que el espíritu navideño se debe sentir en cada rincón, más aún teniendo en cuenta que la pareja pasará las fiestas junto a Emme y Max, hijos de la cantante y Ella y Natasha, pequeñas de la exestrella de béisbol.

Las imágenes fueron difundidas en Instagram por el programa ‘Suelta la sopa’ de Telemundo y algunos cuestionaron que se gaste tanto dinero en luces navideñas. Mientras que otros aseguraron que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez pueden gastar su dinero como mejor le parezca, pues trabajan mucho para conseguirlo.

Durante una entrevista con Ellen DeGeneres, JLo pegó el grito cuando le mencionaron que su pareja le conquista con “cosas baratas”. "¿Barato? Yo no creo que eso le vaya a funcionar. ¡No trabajamos tiempo extra para eso (lo barato)!", declaró la cantante de pop soltando una enorme carcajada. Además, admitió que no tiene ni idea de qué regalarle para Navidad. "Siento que apenas sobreviví a Acción de Gracias. El 1 de diciembre empezaré a pensar en la Navidad. ¿Todavía no es 1 de diciembre, verdad?", contó.