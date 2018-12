Aída Martinez denuncia que "Válgame Dios" le negó apoyo por caso de acoso sexual

Pide que no la convoquen. La modelo peruana Aída Martínez fue una de las invitadas especiales al programa 'Instarándula', el cual es conducido por el periodista Samuel Suárez y emitido por la señal de Instagram. La arequipeña aprovechó la exposición para poder hablar sobre un tema que provocará más de una reacción en Latina.

Aída Martínez expresó en Instagram la decepción que se llevó por el equipo de producción del programa 'Válgame Dios'. Según sus declaraciones, ella solicitó la ayuda del espacio de Latina por un momento indignante que estaba viviendo. En la transmisión en vivo comentó que un grupo de usuarios habían amenazado con abusar sexualmente de ella y hasta habían conseguido la dirección de su vivienda.

La incomodidad de Aída Martínez se sintió cuando la convocaron para realizarle un reportaje por el caso de acoso sexual que estaba sufriendo. Pese a que terminaron de grabar la nota, esta nunca fue emitida por la señal de Latina. En su extenso mensaje escribió lo siguiente.

"Hubo un tiempo en le que yo le pedí ayuda a un programa de televisión, voy a decir el nombre, porque me da igual, 'Válgame Dios' y que antes se llamaba 'Amor, amor, amor'. Antes yo recibí acoso sexual por parte de unos usuarios que amenazaron con violarme en la puerta de mi casa. Sabían mi dirección, fui a la DIRINCRI. Llamé a la prensa para que me ayude y nunca pasaron el reportaje en televisión. Simplemente como no les vendía, no lo pasaron. Esa gente simplemente es mala conmigo. No me sirve que sólo yo les dé de comer y ello a mí no me puedan ayudar".

Durante la entrevista con Samuel Suárez en Instagram, la modelo peruana Aída Martínez dijo que pese a que no recibió la ayuda del programa 'Válgame Dios', el equipo de producción la invitaba para que sea parte del grupo de comentaristas del show de Latina. La propuesta fue rechazada.