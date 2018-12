Twitter: Laura Bozzo se enfrentó con usuario por cuestionar su nacionalidad

Nueva polémica. Laura Bozzo tuvo un cruce de palabras con un usuario de Twitter por referirse a la política mexicana. Todo comenzó cuando el usuario publicó una fotografía en la que se muestra su rechazo a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México.

Esta fotografía no fue del gusto de la conductora de Televisa, quien no dudó en responderle. "Quieras o no es nuestro presidente!!! puedes discrepar como yo en su momento lo hice, pero el pueblo lo eligió harto de tanta corrupción y hay que apoyarlo por el bien de México, la unión hace la fuerza!!! Acá se necesita una transformación".

El comentario de Laura no fue bien recibido por algunos usuarios, quienes hicieron notar que ella no es mexicana. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella responda. "Soy tan mexicana como tú y la voz del pueblo es la voz de Dios!!!! Este gobierno fue elegido por mayoría absoluta por qué la gente está harta de tanta corrupción y abuso, por tanto Dios los ilumine para que cumplan sus promesas".

A raíz de este comentario, un usuario volvió a recalcar que la conductora es peruana y que el tema político solo le compete a los mexicanos de nacimiento. La conversación no quedó ahí, porque el usuario identificado como 'tupadre' compartió el comentario de la ex pareja de Cristian Suárez, con el siguiente comentario: "La mayor "celebridad" que me ha contestado en Twitter, ¿que no es peruana?"

Este último mensaje también fue respondido por Laura Bozzo quien le aclaró al usuario que tiene doble nacionalidad y agregó, de manera irónica, que los mexicanos pueden nacer en cualquier lugar. Ese fue el último mensaje que escribió la conductora.