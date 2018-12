Roma es vetada en España, pero se estrenará en Perú

Roma, la aclamada película del mexicano Alfonso Cuarón, ganadora del premio de la Crítica de New York, ya tiene fecha de estreno en la cartelera limeña. La cinta se proyectará solo el 13 de diciembre en UVK, un día antes de que ingrese a la plataforma Netflix.

La película, grabada en blanco y negro, está inspirada en la familia de Cuarón, “una familia de la clase media mexicana de los 70”. El director de Gravity sostuvo que está dedicado a su nana, una mujer indígena que lo cuidó a él y a sus hermanos.

Pero, ¿por qué ha sido vetada? Algunos cines de España, como sucedió en el Festival de Cannes, consideran que las películas tienen que cumplir con un acuerdo de “exclusividad” de meses, antes de que puedan verse en televisión.

“Desde Cinesa siempre hemos dado la bienvenida a nuevos socios que lanzan sus películas dentro de las pautas establecidas de la exclusividad teatral inicial. Pero si la estrategia de un distribuidor no coincide con la nuestra y no se ajusta a la ventana de exclusividad teatral, no reproducimos su película”, dijeron.

Cabe señalar que en Perú la cinta solo se verá –hasta el momento– en la sala de Caminos del Inca.❧