Instagram: Bruno Pinasco celebra sus 44 años y fans destacan su eterna juventud

Bruno Pinasco celebró sus 44 años con sus amigos más cercanos. El conductor de Cinescape compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, que reunió a un grupo de amigos con quienes luego se fue a bailar. Además por la tarde sorprendió con un post en el que felicitaba a otros tres personajes por su cumpleaños.

"01 de diciembre! Me toca compartir cumple con estos genios! Wendy Ramos, Bette Midler y Woody Allen, ojalá me toque compartir también un poquito de su talento y magia. Gracias a todos por los saludos", se puede leer en la publicación que supera los cinco mil 'me gusta'. Si bien sus seguidores aprovecharon el post para saludarlo, otros destacaron su eterna juventud.

"feliz cumpleaños Bruno pásalo bonito al lado de las personas que te quieren y un fuerte abrazo (Los años no te pasan, sigues igual)", "Felicidades niño eterno, que Dios siga bendiciendo tu camino, éxitos y a festejar" y "Feliz cumpleaños Brunito, cada año más joven y churrazo!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Su hermana Chiara le dedicó una publicación a través de sus redes sociales, donde se refirió a su Bruno como un hombre talentoso, divertido, inteligente, noble, generoso, etc.

Así celebró sus 44 años Bruno Pinasco

Cinescape cumple 18 años

Sin embargo, esta semana Bruno celebró por partida doble porque Cinescape cumplió 18 años al aire. Para el conductor y creador del programa señala que todos estos años han sido una aventura, reconoce además que Cinescape le cambió la vida, y no le queda más que agradecer por eso a su público.