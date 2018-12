'Mujeres sin filtro' muestran sus 'dotes de canto' en Cancún y fans se ríen [VIDEO]

Rebeca Escribens, conductora de la secuencia de América Espectáculos, no dudó en compartir en Instagram distintas imágenes lo divertido que lo está pasando juntos a sus amigas en las paradisíacas playas de Cancún. Pero no solo pasan un buen momento cuando disfrutan del sol, mar y arena, sino también cuando están dentro del automóvil trasladándose de un lado a otro.

Así lo dio a notar Rebeca Escribens con un video que publicó en la citada red social, donde se observa junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky, conductoras del programa sabatino 'Mujeres sin filtro', cantando el tema "I Will Always Love You" de Whitney Houston, donde todas se esmeran por llegar a la nota más alta.

"Si Whitney Houston nos escuchara, se levanta de su tumba y nos envía a su guardaespaldas a sacarnos del auto", escribió la presentadora de la secuencia de América Espectáculo en Instagram al momento de compartir el clip que en solo unas horas alcanzó los 900 'me gusta'.

Además los comentarios que escriben los fans de Rebeca Escribens son referidos a la buena vibra que transmiten las amigas y conductoras del programa 'Mujeres Sin Filtro'.

"Jajaja. Chicas siempre las sigo, me sacan una sonrisa siempre. Dios las bendiga siempre. Los viajes con amigos y las locuras que se hacen nunca se olvidan", "pobre chofer", "4 locas sueltas", escribieron algunos de los fans de la conductora de 'América Espectáculos' en Instagram.

Video que compartió Rebeca Escribens en Instagram