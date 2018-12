¿Jennifer Lopez y Alex Rodríguez al fin se darán el 'sí, acepto' ? [FOTOS]

Jennifer Lopez causó revuelo en el show de Ellen DeGeneres. La 'Diva del Bronx' estuvo en el set del programa para promocionar su nueva película 'Second Act', que llega a cines el 21 de diciembre, y terminó hablando de su relación con Alex Rodríguez.

Tras la intervención de Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez quedó visiblemente nerviosa al hablar de los planes de matrimonio con el comentarista deportivo, Alex Rodríguez. La intérprete de 'El anillo' reveló que no sabe cuándo se casarán, pero su felicidad sigue siendo una de las fortalezas en su sólida relación.

"Y tu novio....recuérdame su nombre", bromeó Ellen DeGeneres. "Él me dijo que ustedes se van a casa", aseveró la comediante en el show nocturno."¡Él no te dijo eso!¡Él no te dijo eso!", aseguró Jennifer Lopez entre risas de complicidad frente a su interlocutora.

"Sí, me lo dijo", le engañó DeGeneres. "Él me mandó un mensaje de texto hoy más temprano....¿Así que se casan?", continuó la comediante con el propósito de sacarle lo que todos sus admiradores de JLo quieren escuchar.

"No sé", contestó Jennifer Lopez. "Hace un par de años que estamos juntos. Es lindo".

Pese a que Jennifer Lopez no dio más detalles sobre el particular, Ellen DeGeneres siguió con el tema. "Sería bueno que lo hagan para Navidad", manifestó la conductora.

"¿Qué se le regala a alguien como tú?, Él me dijo que te iba a regalar algo romántico y bien pensado, pero económico", aseguró Ellen DeGeneres.

Jennifer Lopez cambió el tema con eficaz respuesta y se enfocó en los preparativos de navidad.

"Siento que recién pasamos el Día de Acción de Gracias; yo empiezo a pensar en Navidad a partir del primero de diciembre. ¿Todavía no es primero de diciembre, cierto?", acotó JLo.

Sin embargo, hace algunos meses, circulan rumores de un posible compromiso. El ex beisbolista de los Yankees de Nueva York confirmó que le compró un anillo a su novia, pero que no era de compromiso. "Le encantó. Claro que es algo significativo, pero no estamos comprometidos", expresó a Today Show de NBC.

