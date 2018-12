Fabio Agostini publica sugerente foto tras terminar con Mayra Goñi, pero es blanco de críticas

Luego que Fabio Agostini anunció el fin de su relación con la actriz Mayra Goñi, el español viene dando de qué hablar en redes sociales tras una reciente publicación en Instagram donde mostró más de la cuenta.

Así es, si revisamos su cuenta oficial de Instagram, el integrante de 'Esto es Guerra' se dejó ver desde la comodidad de su casa y solo cubierto por una toalla de baño.

Las seguidoras de Fabio Agostini quedaron más que encantadas con dicha instantánea, pero otros usuarios no dudaron en pronunciarse con algunas críticas por el fin de su historia de amor con Mayra Goñi.

"Definitivamente Mayra es mucho para ti", "ahora estás solo y solo queda promocionarte", "fingido y poco hombre", "eres una cabeza hueca y un poco hombre", "ese hombre tiene el cerebro retorcido" y "solo quería fama", escribieron.

Sin embargo, sus verdaderos fans salieron en defensa de Fabio Agostini y solo tuvieron halagos: "Te hace bien la soltería", "tienes un cuerpo hermoso", "eres perfecto", "me casaría contigo" y "eres un bombóm".

Como se recuerda, fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con la actriz Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", acotó Agostini.