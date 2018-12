Melissa Klug revela qué relación tenía con el 'Loco' Vargas tras rumores de romance

Melissa Klug continúa en el ojo de la tormenta, debido a que la modelo ha sido vinculada sentimentalmente con Juan Manuel Vargas, incluso se difundieron fuertes rumores sobre una presunta infidelidad. Ante ello, la 'Blanca de Chucuito' no dudó en salir al frente para dejar en claro cuál era la relación que ambos llevaban.

Durante las últimas semanas, los medios de espectáculos revelaron un posible 'romance oculto' entre Melissa Klug y Juan Manuel Vargas, fortaleciendo así los rumores sobre una crisis que la empresaria tiene en su actual relación con Ítalo Valcárcel.

Tras ser blanco de duros comentarios, la chalaca enfrentó a sus detractores con un fuerte mensaje: "Siempre hemos estado bien. Lo que pasa es que no subimos fotos en las redes porque queremos mantener nuestra relación en privado, pues hay personas a quienes no les gusta ver feliz a la gente", comentó Melissa.

Al conocer los rumores sobre una presunta crisis en su relación, Melissa afirmó que se trata de habladurías ya que todo está bien entre ambos. "El mejor amigo de Juan Manuel es el tío de Ítalo. Él sabe que tengo una amistad de años con el ‘Loco’, a quien conozco hace más de 17 años", afirmó la expareja de Jefferson Farfán.

Corta con Evelyn Vela

Al conocer las duras palabras de su ex amiga, Evelyn Vela, quien afirmó que la amistad ya terminó, la 'Blanca de Chucuito' decidió enviarle un fuerte mensaje: “No me decepciona porque ella tiene toda la libertad de elegir a sus amistades. No tengo ninguna enemistad con Evelyn, lo que sucede es que el 2018 ha sido mi año de emprendimiento. No deseo hablar de ella (Vela) y ya sabrá cómo divertirse", sentenció.