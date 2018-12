Giuliana Rengifo presume su amor tras rumores de intento de suicidio

Giuliana Rengifo estuvo en el ojo de la tormenta luego que se especulara que se habría intentado suicidar en la ciudad de Cajamarca. Según un policía del lugar, la cantante de cumbia se habría cortado las venas e inclusive habría ingerido pastillas.

Sin embargo, la cantante se pronunció para América Noticias y descartó dichos rumores: "Si yo me hubiera querido suicidar como dicen todos, pues me hubiera tirado de un balcón, hubiera querido morirme verdaderamente, no hacer de esto un morbo, un show", señaló Giuliana. Descartó además que lo que cuenta el policía sea cierto. "El policía dice que yo le he dicho que yo me he hecho daño, e incluso dice que ha visto mis dos muñecas con sangre, yo creo que están exagerando".

Tras aclarar esta situación a nivel nacional, la cantante viene utilizando su cuenta de Instagram para presumir su historia de amor al lado del padre de sus hijas.

Según se pudo ver en una reciente publicación, Giuliana Rengifo publicó una instantánea al lado de su compañero sentimental donde ambos protagonizan un romántico beso.

"Compañero de por vida. Te amo y te admiro como tú lo haces", fue la descripción de la instantánea.

Los fans de Giuliana Rengifo se pronunciaron en la sección comentarios y no estuvieron de acuerdo con la publicación: "Resulta que ahora eres feliz y estás enamorada", "tanto show para esto", "no hace falta que muestres con tanta insistencia tu felicidad", "ya deja a ese imbécil que por él casi mueres" y "piensa en tus hijos".

Giuliana Rengifo se pronunció sobre rumores de intento de suicidio: