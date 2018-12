Wiñaypacha en España, previo a los premios Goya

A menos de dos semanas de conocerse los nominados a los premios Goya, en España se proyectó la cinta Wiñaypacha, que espera alcanzar la nominación para Perú a Mejor película iberoamericana. Su director, Óscar Catacora, fue entrevistado y la prensa habló de la “sensibilidad” de la película filmada en aimara.

“El cine peruano quizá no tenga el prestigio y los recursos de otras cinematografías latinoamericanas con más peso internacional, pero de lo que no hay duda es de que en sensibilidad puede competir con cualquiera”, señaló el portal cinéfilo Audiovisual 451.

“Siempre digo que hago el cine que me gustaría ver, me gusta mucho el cine de John Ford, al que no le gustaba mucho mover la cámara y prefería el movimiento interno del plano… Lo que quise de alguna manera también es hacer un tributo a estos autores que me han influido y me han inspirado”, dijo Catacora sobre su ópera prima. ❧