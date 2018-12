Jackie Chan confiesa maltratos a su familia y excesos

Jackie Chan, uno de los actores mejor pagados del mundo, lanzará en breve Never grow up (Nunca crezcas), un libro de memorias en el que revela el “lado oscuro” de su carrera, sus excesos, derroche de dinero y sus problemas familiares. “He sido un imbécil total”, dice según el extracto compartido por Daily Mail. “Solía conducir siempre borracho... Una vez estrellé un Porsche por la mañana y un Mercedes esa misma noche”, dice.

Chan gastó su dinero en juegos de azar, en prostíbulos y daba regalos millonarios a sus amigos, pero maltrataba a su esposa Joan Lin, con quien se casó en 1981. “Hace unos 10 años gasté US$ 2 millones en un año para pagar las comidas de otras personas”, revela.

Además, confesó un episodio en que lanzó a su hijo a un sofá durante una discusión. “Chan se enfureció con su hijo Jaycee, lo levantó con una mano y lo arrojó al otro lado de la habitación. Jaycee, quien era un niño pequeño en ese momento, se estrelló contra el sofá, dejando a Lin ‘aterrorizada’”, describe Daily Mail.

Según cuenta el actor, sus inseguridades casi lo llevan a la ruina y no solo porque perdió dinero. Chan creía que su esposa solo se interesaba en sus bienes. “Mis amigos decían que ella podría haberse quedado embarazada a propósito para quitarme el dinero. Yo me lo creía y constantemente pensaba en maneras de ocultárselo. Era muy perverso”.

Fue durante su matrimonio que conoció a la ex-Miss Asia Elaine Ng, con quien tiene una hija. Sin embargo, Chan prefirió no referirse a su hija Etta en su libro de memorias. Sobre la paternidad solo alcanza a hacer un mea culpa. “No he sido buen esposo ni buen padre. Era muy egoísta y no sabía empatizar con los demás”.

Etta, de 19 años, grabó este año un video junto a su novia y acusó a sus progenitores de abandonarla por ser homosexual. “He estado sin hogar por un mes debido a mis padres homofóbicos. Dormimos bastante bajo un puente y otras cosas”, dijo. El libro biográfico de Chan se presentará el martes. ❧

