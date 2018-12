Derbez humaniza al Grinch por Navidad

Después de haber puesto tu voz a Burro en Shrek y a Snowball en La vida secreta de tus mascotas, ¿imaginaste recibir nuevamente una propuesta para hacer de un personaje animado como el Grinch (desde el 6 de diciembre en las salas)?

Me suelen llamar un par de veces al año para hacer doblajes en películas animadas, pero soy muy selectivo con lo que escojo, trato de que sea una cinta interesante para mí, con los valores que me gustaría compartir con la gente, y el Grinch en esta ocasión, desde que me dijeron que iban a cambiarle la imagen para hacerlo más humano, se me hizo muy atractivo, por eso me animé a hacerlo.

El Grinch es un personaje que ya tuvo versiones anteriores. ¿Eso te limitó o lo viste como un reto?

-Sí fue como un reto porque yo le quería poner una voz caricaturesca, pero me dijeron que no, querían una voz más neutral en busca de esa humanidad que te comenté.

Actualmente parece que tu carrera va por dos caminos en paralelo, por un lado actúas en Hollywood, pero de cara a Latinoamérica te mantienes en contacto gracias a estos doblajes en cintas animadas. ¿Es pura coincidencia que se haya dado así o es un punto medio que tú buscaste?

Es cierto, de alguna manera no me quiero alejar de mi público en Latinoamérica y pensando en ellos hago estos doblajes en español a pesar de que me dedico a actuar en películas en inglés.

Imagino que entre tus próximos proyectos de doblajes se encuentra Snowball ya que en el 2019 llega La vida secreta de tus mascotas 2.

Hace apenas unos días que me llevaron a grabar el tráiler, ahí me explicaron de qué se trata y por dónde irá mi personaje que ahora será un superhéroe.

También estás en Dora, la exploradora y en Perú hay expectativa porque la protagoniza nuestra compatriota Isabela Moner.

Fue una experiencia increíble, hace poco volví de Australia después de cuatro meses de filmación en la jungla de ese país. Será una película lindísima que habla mucho de Perú que, aunque no se dice abiertamente, sí se da a entender que todo sucede en tierra peruana donde andamos buscando una ciudad perdida. Isabela es maravillosa, ama a Perú como no te puedes imaginar, ella y su mamá siempre me estaban hablando de Perú, de lo hermoso que es, y quedaron en llevarme a pasear pronto por allá.

Hace un tiempo dijiste que cada vez que te llega una propuesta de doblaje se te hace más difícil porque siempre tienes que pensar en cómo no repetirte. ¿Has pensado en dejar de doblar y solo dedicarte a actuar?

Sí, ya estaba considerando dejar de hacer doblaje justo por lo que mencionas, porque parece algo sencillo pero en realidad quita mucho tiempo porque a mí me gusta hacer las adaptaciones, es decir cuando recibo el guion no solo hago el doblaje sino también adapto mi personaje para que conecte más con la cultura latinoamericana. ❧

Por: @SoyAlPacine, especial para La República

claves