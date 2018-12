¿Tilsa Lozano y la mamá de Juan Manuel Vargas se frecuentan? [VIDEO]

Pese a que Tilsa Lozano ya no habla de su expareja Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, durante la inauguración de su nuevo salón de belleza se le consultó si había saludado a su exsuegra. Carmen Risco, por su cumpleaños, la exvengadora no dudó en hablar de la mamá del futbolista.

Según Tilsa Lozano, no la saludó. Sin embargo, si se la cruza en algún momento, no le negaría el saludo. “No la saludé, pero no tendría nada de malo saludar a una persona a quien le tuviste cariño en algún momento”, comentó la exmodelo durante la conferencia de prensa. ¿Le gustará esto a Blanca Rodríguez?

Durante el evento también se le vio al padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo, quien llegó al lugar para saludarla por este nuevo negocio. “Yo creo que Tilsa tiene todas las potencialidades para que este negocio reviente. Ella es la mamá de mis hijos y nunca le faltará a ella ni a mis hijos", comentó.

Además, la expareja de Tilsa Lozano aseguró que por ahora no existe reconciliación alguna con la madre de sus hijos. “Tilsa y yo estamos en un buen momento. Ella está con sus negocios y yo con lo mío. No veo una reconciliación próxima", declaró Miguel Hidalgo.

"Se extraña tener una buena pareja, que te ubica, una excelente mamá, ¿como no la voy a extrañar? Me gustaría tratar de pensar que siempre seremos una familia. Te voy a decir que siempre voy a tener un cariño especial por la madre de mis hijos. Todavía tengo muchos sentimientos encontrados", dijo Miguel Hidalgo.