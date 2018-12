Jennifer Lopez confiesa que no acepta regalos baratos de Alex Rodriguez [VIDEO]

Durante una entrevista a mediados de noviembre, el exbeisbolista Alex Rodriguez aseguró que a su compañera sentimental, Jennifer Lopez, la conquistaba con detalles románticos para llegar a su corazón. “A Jennifer Lopez tienes que buscar algo creativo (...) algo escrito, tal vez una foto", comentó el estadounidense; sin embargo, la Diva de Bronx desmintió este hecho.

JLo fue invitada al programa de Ellen DeGeneres y cuando le mencionaron sobre el tema, ella pegó el grito frente a las cámaras. "¿Barato? Yo no creo que eso le vaya a funcionar. ¡No trabajamos tiempo extra para eso (lo barato)!", declaró la cantante de pop soltando una enorme carcajada. Además, admitió que no tiene ni idea de qué regalarle para Navidad. "Siento que apenas sobreviví a Acción de Gracias. El 1 de diciembre empezaré a pensar en la Navidad. ¿Todavía no es 1 de diciembre, verdad?", contó.

Por otro lado, Ellen DeGeneres se refirió sobre las intenciones de Alex Rodriguez de pedirle matrimonio a Jennifer Lopez. "Y tu novio… ¿me recuerdas su nombre?", le dijo la conductora de TV. "Él dijo que se van a casar", agregó. "¡Él no dijo eso! ¡Él no dijo eso!", señaló la intérprete de ‘Dinero’ con una carcajada.

"¡Sí lo hizo!", mintió DeGeneres. "Hoy más temprano me escribió… ¿Así que se van a casar?", comentó Ellen. "No sé", respondió Lopez. "Estamos juntos desde hace un par de años. Es lindo", comentó. Como se recuerda, los rumores de la boda vienen a inicios de este año después que JLo fue vista con un ostentoso anillo de diamante. La pareja cumplirá dos años de relación en enero del 2019.

El programa de Ellen DeGeneres subió el contenido a YouTube.