Carlos Alcántara no se disculpa con youtuber Andynsane y hace radical pedido

Explicó lo ocurrido. El actor Carlos Alcántara se encuentra atravesando un buen momento gracias al éxito alcanzado con su película "Asu mare 3". Pese a esta buena noticia, un hecho registrado durante una entrevista que le realizó la periodista Milagros Leiva en Radio Capital despertó las críticas por lo que pronunció en el medio de comunicación en contra del youtuber peruano Andynsane.

Carlos Alcántara se pronunció en su cuenta oficial de Instagram sobre las declaraciones que emitió hacia el youtuber Andynsane. El protagonista de "Asu mare 3" resaltó que él recibió un correo en el que un hombre señalaba a la estrella de la red social YouTube como el responsable de la emisión de comentarios en contra de su hijo, quien sufre de autismo.

En la primera parte de su comunicado en Instagram, el actor Carlos Alcántara manifiesta que "tomó a la ligera" lo que comunicaron por medio de un correo. "Les quiero comentar que ayer estuve en Radio Capital, en una entrevista con Milagros Leiva, y en determinado momento de la entrevista me preguntaron sobre los comentarios negativos que recibí sobre mis hijos hace unos meses en redes sociales. En ese sentido, yo le conté a la periodista que había recibido días atrás un correo, donde una persona que no conozco, me indicaba el nombre de la persona, autor, de dichos comentarios. Ese señor decía en su correo que el autor de dicho comentario era el señor con seudónimo Andynsane, cosa que me pareció muy curioso y se lo comenté a la periodista de la forma tan ligera como se echaban la culpa unos a otros".

Al final de su mensaje en Instagram, el cual lo publicó por medio de historias, el actor Carlos Alcántara hizo un pedido a la comunidad para que no continúen con el tema, sobretodo para que no se vea perjudicada la imagen del youtuber Andynsane, a quien libra de culpabilidad por los desatinado comentarios.

"Siendo un tema muy delicado, el cual, para mí y mi familia está cerrado hace mucho tiempo. No nos interesa saber quien escribió dicho comentario. Rechazo todos los agravios y comentarios negativos que ha recibido el señor Andynsane debido a una mala interpretación a algo que yo respondí en una entrevista. En ningún momento lo responsabilicé por ese tema. Reitero mi pedido para cerrar el tema y estar todos en paz".