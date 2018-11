Daniela Darcourt tiene insólita reacción al escuchar 'tema' de Yahaira Plasencia

La cantante Daniela Darcourt viene dando de qué hablar en las redes sociales, luego de que se difundiera un video de su reacción al escuchar una canción de su compañera Yahaira Plasencia.

A través de la cuenta de Instagram, Instarandula, se compartió una grabación hecha en la inauguración del spa de Tilsa Lozano. En las imágenes se le puede ver siendo sorprendida por los presentes con la canción que Yahaira Plasencia volvió popular en el país "Mueve el totó".

Junto a Tilsa Lozano, los presentes captaron el preciso momento en que empezó a sonar el tema 'Mueve el totó', que identifica para muchos a la expareja de Jefferson Farfán. Como se ve en las imágenes Daniela Darcourt reaccionó pidiendo el retiro de la canción de la fiesta.

"¡Sácame esa canción!", dice Darcourt ante el asombro y risas de sus amigos. Con gestos y muecas de desagrado, la salsera responde a uno de sus amigos que le pide "¡Cómo Yahaira, mueve el totó!".



Recordemos que hace poco, Daniela Darcourt compartió un vídeo en su cuenta de Instagram, en la que baila de forma muy sexy, sin imaginar que los cibernautas la compararían con Yahaira Plasencia.



La joven salsera no se quedó callada e indicó que su segundo nombre es Alejandra, ante la pregunta de una usuaria que le dijo que quería ser la nueva 'Yahaira'. Además sostuvo que no bloquearía a los detractores porque no tiene por qué hacerlo.