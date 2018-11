Pianista de Juan Gabriel revela pistas que confirmarían el presunto retorno [VIDEO]

Juan Gabriel continúa poniendo en vilo a todo México con los rumores sobre su presunta resurrección, debido a que muchos personajes han salido a la luz para asegurar que el intérprete está vivo y solo fingió su muerte. Primero fue su expareja y hoy un pianista que trabajó a su lado reveló que el 'Divo de Juárez' está vivo y dio pistas sobre fingir su muerte.

Hasta el momento son muchas las versiones respecto al retorno de Juan Gabriel, primero fue Joaquín Muñoz quien informó sobre la condición del cantante y su presunto regreso a los escenarios el próximo 15 de diciembre, y hoy Pepe Zavala indicó al programa 'Intrusos' que el divo mexicano nunca murió.

"Siento que está vivo. Número uno: nunca lo vimos. Número 2: Lo que nos comentaba después de los conciertos, que se iba a ir a un lugar, que nunca lo íbamos a encontrar, esas eran sus palabras y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces", manifestó el pianista, quien trabajó con Juan Gabriel en sus últimos conciertos.

"O pienso que Juan Gabriel está vivo, en algún lugar de aquí del planeta. Yo lo veía muy nostálgico cuando nos juntaba al equipo de producción para decirnos que se iría a donde no lo podríamos encontrar", reveló el músico, quien argumentó que el cantante de 'Amor eterno' reiteraba que se iría muy lejos y no sería encontrado.

"Juan Gabriel me decía: 'Te voy a dar una frase que te quiero compartir: 'Si pudiste nacer, puedes hacer lo que quieras'. Si pudo nacer, entonces Juan Gabriel puede hacer lo que quiera, como un gran ídolo pudo haber tomado la decisión de decir 'hasta aquí, me voy a retirar, me voy a un lugar donde nadie me va a encontrar a vivir en paz', que es lo que yo creo que él quería", manifestó Pepe Zavala en el mencionado programa, quien además trabajó como director de la orquesta en el reality show de Televisa 'Bailando por un sueño'.

Hasta el momento son muchos los rumores sobre Juan Gabriel, quien falleció el pasado 28 de agosto del 2016 y hoy su nombre continúa en boca de muchas personas, quienes aseguran que será visto nuevamente el 15 de diciembre.