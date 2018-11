Mario Irivarren rescató a perro abandonado, lo curó y le consiguió adoptante [VIDEO]

El integrante de Esto es Guerra, Mario Irivarren, sorprendió a sus fanáticos en Instagram tras compartir la triste historia de un perrito que encontró abandonado en plena Panamericana Sur.

De acuerdo con su relato, él salía de las instalaciones de América TV en Pachacámac cuando se percató de la presencia del can en la carretera. Al verlo herido y con hambre, Mario Irivarren preguntó a los vigilantes de la zona si le pertenecía a alguien y ellos le informaron que había sido arrojado de un vehículo en movimiento. Con el paso de los días, el chico reality reveló qué pasó con 'Snow'.

Al parecer las cosas han mejorado para 'Snow', nombre con el que el 'retador' bautizó al bull terrier que encontró, ya que tras ser atendido y recuperar su salud, finalmente encontró un hogar que le brinda la protección y el amor que su antigua familia no le pudo dar.

A través de una publicación en Instagram, Mario Irivarren compartió imágenes junto al perro y detalles de los adoptantes que ahora se harán cargo de él.

"¡El buen Snow! Luego de haberse curado, hace unos días consiguió una familia que lo adoptó, lo cuida y le da mucho amor; esperemos que de aquí en adelante sea así. No sé cómo habrá sido la vida de Snow anteriormente, pero reflejaba mucha tristeza en su rostro. espero que la próxima vez que lo ve esa tristeza se haya convertido en alegría", escribió el joven en su cuenta personal.



Mario Irrivaren y Snow

El capitán de 'Esto es Guerra' señaló hace unos días que el can se tragó una piedra por lo que tuvo que ser intervenido de forma inmediata: "Este pequeñín tendrá que ser operado", dijo en sus redes sociales.

En aquella oportunidad, Mario Irivarren dijo que ya tiene mascotas en casa y por ello no podría quedarse con el perrito abandonado. Ante esta noticia, su compañero Nicola Porcella se ofreció para quedarse con el can hasta encontrarle una familia. Ante las preguntas de los fans, Porcella se pronunció en Instagram para explicar sobre el destino del perro y señaló: "Estamos en eso, si es necesario hasta que encuentre una casa. Claro que me lo quedo". El guerrero no ha revelado quiénes fueron son los adoptantes finales del perro.