Mónica Cabrejos pide a Karla Tarazona más dignidad y le manda controversial consejo

Mónica Cabrejos continúa con los duros comentarios contra Karla Tarazona, debido a que la conductora de televisión no dudó en afirmar que los calificativos de 'la otra' contra Isabel Acevedo son muy agresivos, por ello aseguró que la expareja de Christian Domínguez debe tener más dignidad.

La periodista confesó que ella ha sido 'atrasada' en otras oportunidades, pero a diferencia de Karla, no se ha quedado llorando o hablando mal de un hombre. "Lo que percibo es que ha sido una experiencia dura para cualquiera. Que te ‘partan’, te saquen la vuelta, sobre todo alguien a quien considerabas que era tu amiga, seguro que duele. Pero no puedes vivir dolida. Es un tema de dignidad", reveló Mónica, que criticó su forma de "molestar" a alguien que no quiere estar con ella.

Mónica no dudó en darle un consejo a la conductora que debería aplicar en su vida: "Quédate donde estás y dile: ‘Te deseo lo mejor, porque al final mi venganza será que él se quede contigo y, si me lo hizo a mí, a ti también te lo hará’”, reveló la escritora ante la actitud que ha tomado Karla y los insultos que dedica a las personas que le hicieron daño.

La conductora de radio dejó en claro que el camino para superar la infidelidad es difícil, pero el primer paso es "aceptar que la otra persona no quiere quedarse contigo", por ello no debe estar llorando, sufriendo o hablando mal de la otra persona.

"Ni para un hombre o mujer es fácil superar una infidelidad, pero sí estoy convencida de que el camino más rápido es empezar a soltar, entendiendo que la persona no quiere quedarse conmigo", contó Mónica Cabrejos sobre la situación que actualmente vive Karla Tarazona.