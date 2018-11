Ricardo Morán impacta en Instagram con foto del pasado con varios kilos extras 

Ricardo Morán sorprendió a todos sus seguidores a través de Instagram con una foto del pasado donde luce muy diferente, debido a que el productor de 'Yo Soy' subió a las redes una imagen donde se ve completamente distinto con muchos kilos extras.

En su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Morán asombró a sus miles de fans al revelar una imagen del 2012, cuando tenía varios kilos de más y llevaba una vida desordenada. "2012 - 2018" fue la leyenda de la captura compartida en las redes, donde se ve la increíble transformación que logró dar con el pasar de los años.

Como era de esperarse, la publicación alborotó Instagram, ya que sus fans no dudaron en elogiar la radical transformación que logró dar gracias al cambio en sus hábitos, ya que muchos halagaron su figura delgada y bien cuidada de la actualidad, muy distinta a la que lucía hace 6 años.

"Que cuente el secreto, estas regio", "Qué tal cambio", "Imagen de cambio, progreso y salud" , "En qué vida fuiste así, recién me entero", "aya vaya, si te conocía y no me había dado cuenta . Te felicito, la salud debe estar mucho mejor", fueron algunos de los comentarios de los seguidores en Instagram, quienes no evitaron mostrar su asombro.

Como se recuerda, actualmente Ricardo continúa como jurado en 'Yo Soy' el cual se transmite en Latina y cuenta con más de 651 mil seguidores, donde comparte sus mejores momentos y genera muchas reacciones de los fans, pero también de sus detractores.