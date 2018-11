Andynsane le deja contundente mensaje a Carlos Alcántara en Instagram [VIDEO]

Andynsane se mostró sumamente incómodo por la situación que lo orilló a ser blanco de múltiples ataques verbales e en la esfera virtual. El youtuber rechaza que el haya sido el usuario que insultó de forma despiadada al hijo de Carlos Alcántara hace algunos meses.

"Aclarando las cosas, yo no mandé ningún e-mail a Carlos Alcántara insultando a su hijo. ¿Para qué voy hacer eso? Ni siquiera sabia que tenía un hijo. No sé nada de su vida personal. Lo admiro como actor, comediante. Gran Talento", argumentó el youtuber en un reciente video que difundió en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, Andynsane le sugirió a Carlos Alcántara que indague bien las cosas antes de hacer un comentario ligero a través de los medios de comunicación.

"A mi opinión, si alguien me dice algún rumor o me dicen: 'Oye quizás él hizo algo o x' hasta que no lo confirme, pues, no le digo a nadie y mucho menos voy a una radio y menciono ese nombre que me dijo tal persona, eso es difamación. Sinceramente, te admiro Carlos, pero....", se le oye a Andynsane evidentemente incómodo por la situación.

"No lo sé, no quiero pensar lo peor; Carlos te admiro, pero esta vez te has equivocado. No puedes simplemente lanzar un nombre en la radio sin tener pruebas o estar muy seguro de tu acusación", aseveró Andynsane tras la entrevista de Carlos Alcántara que brindó a Milagros Leiva.

Andynsane le responde a Carlos Alcántara

Carlos Alcántara "descubre" quien fue el que agredió a su hijo

En una entrevista para radio Capital, Carlos Alcántara reveló que el mensaje con el que trataron de minimizar a su hijo, no es el único con el que lo golpearon psicológicamente por sus producciones cinematográficos.

"Hace cuatro días me llegó un correo de un nombre raro y que me informó que el que escribió el mensaje sobre tu hijo es Andynsane, quien es un youtuber malévolo", contó el actor.

Tras lo expuesto, Carlos Alcántara trató de minimizar el contenido del correo, ya que, según manifestó, el tema quedó en pasado y totalmente zanjado.

"¿Qué hace uno tirándole la culpa a otro? A mí no me interesa quién lo escribió, yo ya pasé la página, ya no me interesa", agregó.

Carlos Alcántara en radio Capital con Milagros Leiva