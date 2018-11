Kylie y sus pantalones excéntricos que no pasaron desapercibidos en el concierto de Travis [FOTOS]

Kylie Jenner es una de las celebridades más famosas en Instagram con 120 millones de seguidores, pero cada vez es invitada a un programa, evento o concierto se roba todas las miradas y más aún por sus excéntricos looks. Esta vez la millonaria, de 21 años, asombró a los fotógrafos al asistir a un show de Travis Scott con un llamativo pantalón.

La estrella de ‘Keeping Up With The kardashians’ cautivó a más de uno con sus pantalones durante a la entrada del concierto. Kylie Jenner escogió para la gran noche una prenda de satén rojos metalizados de Paula Knorr SS18. Ella ha combinado el rojo del pantalón con una camiseta crop-top y una chaqueta de borreguito, que ya venden en la famosa tienda por departamentos Zara.

El toque deportivo en su outfit lo pone con una zapatillas deportivas Adidas de las que ella es embajadora. Y el toque chic el bolso Saddle de Dior en animal print y rojo. Un look muy arriesgado y rock&roll perfecto para un concierto.

En Instagram, Kylie Jenner compartió un par de fotografías en Instagram de su atuendo, y además, se confesó fan de la serie Narcos de Netflix, tal como se ve en la red social. “La mirada que das cuando tu esposo se está presentando en Madison Square Garden esta noche”, comentó en una de las publicaciones anunciando el concierto de su pareja Travis Scott.

