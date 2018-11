Natalie Vértiz se confiesa con Verónica Linares y habla sobre rumores de separación

La conductora de televisión, Natalie Vértiz y su esposo Yako Eskenazi, siguen generando noticias en redes sociales tras rumores de una supuesta separación. Quien decidió darle una mano para callar estos dichos fue la periodista Verónica Linares, que usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un esclarecedor video.

Como se sabe, desde hace unas semanas noticias sobre la ‘separación’ que estarían pasando Natalie Vértiz y Yako Eskenazi vienen acaparando las páginas de los medios especializados. Esto habría colmado la paciencia de la modelo, quien no dudó en expresar su opinión sobre la actual relación que mantiene con su pareja.

En su cuenta de Instagram, Verónica Linares compartió una grabación donde se le puede ver a ella preguntarle a Vértiz sobre su actual situación sentimental. La modelo no solo negó algún tipo de distanciamiento con Yako Eskenazi, sino también mandó un mensaje a las personas que estarían difundiendo este rumor.

"Estoy harta, y no sé de qué manera explicarle a mis seguidores, de que esto es falso. Son personas mal intencionadas y que tiene mucho tiempo libre para divulgar esto; sobre todo sabiendo que yo tengo una familia. Si en algún momento llegara a pasar, yo lo avisaría", comentó la joven en conversación con Verónica Linares.





Natalie Vértiz no solo habló de cómo este tipo de comentarios afectan a su entorno, sino también a su hijo, teniendo en cuenta que él ya está en edad de tener amigos y socializar con todo tipo de personas.

"Esto es incómodo para mi hijo. Es incómodo explicar una noticia que ni existe. Me preocupa esto, no por nosotros, ya que sabemos la verdad, pero me da miedo que la gente cree que esto es cierto", reveló la joven.