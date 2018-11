Hija de Melissa Klug tiene furiosa reacción contra profesor en la Universidad

Su reacción la compartió en la red social. La chica reality Samahara Lobatón se encuentra viviendo unos tensos días en la Universidad al encontrarse en los exámenes finales. Ella compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos y videos en los que muestra cómo son sus días como estudiante. La integrante de 'Combate' divide su tiempo entre las clases y en las competencias del programa en ATV.

Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, manifestó en una serie de historias en Instagram que se encontraba feliz de que por fin se iba a liberar de las clases en la Universidad. Antes de que culmine el mes de noviembre, la chica reality compartió una grabación corta en la que se le puede ver sin una gota de maquillaje dentro de un aula.

Según la grabación expuesta en la red social Instagram, la joven combatiente no habría tomado con buena cara la explicación que estaba brindando su profesor. Ante esto, la joven compartió una historia en la que lanza un duro comentario contra el docente de su casa de estudios. Esto fue lo que escribió en la plataforma. "Mato a mi profe. Me he levantado temprano para que me diga toda la clase cómo imprimir".

Gracias a la red social Instagram se conoce que Samahara Lobatón y Gianella Marquina, las hijas mayores de Melissa Klug, se encuentran realizando sus estudios superiores en conocidas Universidades de Lima. Ambas están estudiando para sus exámenes finales. A continuación les compartimos el material que expuso en su cuenta.