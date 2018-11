Milagros Leiva arremete contra Martín Vizcarra y revela cuál es su peor error [VIDEO]

Milagros Leiva volvió a generar polémica frente a sus televidentes, debido a que no midió sus palabras al mandar un duro mensaje en contra del presidente de la República Martín Vizcarra, dejando en claro cuál es el peor error durante su gobierno y lo acusó de solo preocuparse por subir en las encuestas.

Ante el aumento de los casos de violencia en contra de la mujer, Milagros Leiva no dudó en reaccionar frente a las declaraciones del presidente del Perú, quien habló respecto a la indiferencia que sufren las mujeres en las comisarías al acudir para denunciar los episodios de violencia de los que son víctimas.

"No me venga a decir que su prioridad es la lucha contra la mujer, además dice una roca '¿Cómo que debemos dejar la indiferencia?' Si todo el día estamos gritando que usted y todo el ejecutivo no sea indiferente, ¿Cómo que recién le está dando indicaciones a su ministro del Interior? Si eso lo vinimos gritando las mujeres desde hace no sé cuántos años", dijo indignada Milagros Leiva al escuchar las declaraciones del presidente.

Al continuar con su mensaje, la periodista de ATV aseguró que lo primero que debe hacer Vizcarra es sacar a "la señora Mendieta" a raíz de su cuestionado trabajo ante la ola de violencia. "Yo le pregunto, su ministra ¿Va a la comisaría?", comentó la entrevistadora, quien dejó en claro cuál sería la verdadera intención del mandatario.

"Sabe cuál es la prioridad del señor Vizcarra, su popularidad. Seguir subiendo en las encuestas", dijo molesta Milagros Leiva exigiendo que tenga una mejor ministra de la Mujer y del Midis, a quien acusó por usar un cocodrilo en su campaña contra la anemia.

"¿Cuál es la prioridad del presidente Vizcarra? Uno su referendum y dos su popularidad en las encuestas", sentenció la figura de ATV, afirmando que no le interesaría que las cifras de asesinatos contra las mujeres sigan en aumento.