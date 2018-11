Magaly Medina: "Yo nunca me bañé con la jarrita" [VIDEO]

Diez años después de ser condenada a cinco meses de prisión efectiva por difamar contra el futbolista Paolo Guerrero, la conductora Magaly Medina contó detalles de su estadía en la cárcel, y a partir de su experiencia, explicó cómo estaría actualmente la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Ella (Keiko Fujimori) está en un pabellón más rígido. [...] A veces no hay agua en las cárceles. Yo nunca me bañé con la jarrita, pero sí me bañaba en una ducha de agua helada, y había que hacer cola como cualquier persona, porque todas hacían cola desde las 05 de la mañana", comentó Medina, esto último en relación a las declaraciones de la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, quien sostuvo que su patrocinada "tiene un balde y se ducha con una jarrita".

En aquella oportunidad, Loza agregó que Fujimori permanece encerrada de 06:00 p.m. a 06:00 a.m., que come lo mismo que las demás internas y no tiene ni celular ni recreación.

Sin embargo, según lo declarado por Medina en "Beto a saber", es normal no tener privilegios dentro del centro de reclusión, ya que ella también tuvo que hacer colas hasta para hacer uso de un teléfono.

"Me pusieron entre dos pabellones, dos cuartos grandes donde habían aparentemente como 40 personas en uno y 40 personas en otro. Yo tenía una habitación de una camita con una mesita y que no tenía puerta. Le puse una sábana para tener algo de privacidad", finalizó la conductora, quien pronto volverá a la pantalla chica con una nueva propuesta en ATV.