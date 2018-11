Magaly Medina sobre prisión de Keiko: "Es morir un poco todos los días" [VIDEO]

Magaly Medina, conductora de televisión que está por regresar a la televisión con una nueva propuesta, tuvo un paso de dos meses y medio en el Penal de Santa Mónica, en Chorrillos, lo que le permitió comentar sobre cómo se vive en reclusión, estado en el que actualmente está la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En declaraciones para 'Beto a saber', espacio conducido por el periodista Beto Ortiz, Medina sostuvo que, para ella, la cárcel era el peor lugar del mundo y que la permanencia en un lugar como ese no se lo desea a nadie.

"Estar privado de tu libertad es lo peor que te puede pasar. Me sentí la persona más vulnerable del mundo. Yo no me la pasaba llorando porque esa no es mi forma de ser. Creo que todas las personas viven la cárcel de diferente manera. No sé cómo ella (Keiko Fujimori) está viviendo la cárcel. Yo estaba privada de hablar con nadie, no me dejaban salir al patio, y solo hablaba con una persona que estaba en el pabellón que se quedaba a tejer todo el día", narró la periodista.

Tras ello, agregó que permanecer cerca a esa mujer, quien estaba recluida por asesinar a sus dos hijos, le ayudó a sobrellevar su estadía en Santa Mónica, y que ese factor también es decisivo en el caso de la lideresa del partido naranja.

"Siempre hay que lamentar que la gente vaya a la cárcel por las razones que fueran. [...] 36 meses es la vida entera. Es morirse un poco todos los días", finalizó Medina.