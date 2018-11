Carlos Alcántara revela que le indicaron identidad de sujeto que agredió a su hijo [VIDEO]

Cuatro meses después de que un usuario de Instagram insultara al hijo de Carlos Alcántara, el popular "Cachín" reveló que le llegó un correo en el que le informaban que la identidad del agresor era la de "Andynsane", un popular youtuber peruano.

En declaraciones para radio Capital, Alcántara manifestó que el mensaje con el que trataron de minimizar a su hijo, no es el único con el que lo atacaron por sus producciones cinematográficos.

"Hace cuatro días me llegó un correo de un nombre raro y que me informó que el que escribió el mensaje sobre tu hijo es Andynsane, quien es un youtuber malévolo", contó el actor.

Tras ello, Carlos Alcántara minimizó el contenido del correo, ya que, según manifestó, el tema está cerrado.

"¿Qué hace uno tirándole la culpa a otro? A mí no me interesa quién lo escribió, yo ya pasé la página, ya no me interesa", agregó.

Horas más tarde, en respuesta a lo narrado por Alcántara, Andy Merino, el youtuber peruano "Andynsane", escribió en su cuenta personal de Facebook que no fue el autor del cobarde mensaje contra el familiar del actor.

"Aclaro, no fui yo y como diría Alan García: Desmuéstrenlo pues, desmuéstrenlo...encuentren algo!", escribió "Andynsane".

Como se recuerda, en julio del presente año, el usuario de Instagram 'Arn.N.DA' comentó "Cachín piensa que todos los peruanos somos retrasados como su hijo por eso hace películas basura digna de gente retrasada. Ya basta de crear basura, Machín".

En respuesta, el actor manifestó que dicha agresión lo indignó y le generó "un dolor en el corazón".