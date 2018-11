Khloé Kardashian enterneció Instagram con increíble fotografía de su hija [FOTO]

Khloé Kardashian es una de las estrenadas madres en el mundo de las celebridades estadounidenses y su rol le ha generado más de una opinión en redes sociales. En esta oportunidad, la hermana menor de Kim Kardashian publicó una fotografía de su pequeña True sentada en el interior de un costoso bolso de la también empresaria.

Khloé Kardashian no tuvo mejor idea que poner a su hija dentro de un lujoso bolso para tomarle algunas instantáneas que han derretido a varios de sus admiradores de Instagram, donde la celebrity no solo eleva la temperatura con fotografías de alto voltaje, sino que también, ahora, disfruta de los sublimes momentos junto a su heredera que tuvo con el jugador de basquetbol Tristan Thompson, su actual pareja.

En la imagen se puede mirar a una hermosa True Thompson con cándida sonrisa, un vestido azul, un turbante de bebé y el ostentoso bolso que le sirvió como canasta. Khloé Kardashian, como toda madre primeriza, confesó que no le fue muy fácil atender a su retoño en los primeros días luego de su parto, teniendo que recurrir a la ayuda y consejos de sus hermanas Kim y Kourtney Kardashian.

"Hermosa tu bebé", "True es linda por donde se le mire", "El turbante de True es hermoso como ella misma", "Khloé está linda tu bebé, cuídala siempre", "Qué sonrisa más pura, me derrito al ver a True", "Khloé Kardashian cuida a tu heredera, es el mejor regalo que te ha podido dar Dios", "Luce feliz dentro de ese bolso, te pasas", "Khloé Kardashian no hagas casos a los comentarios negativos, tú sigue con tu vida", "Hermoso chocolatito, es una ternura", se leen algunos textos que le dejaron en la sección de comentarios en el perfil de Khloé Kardashian.

Como se recuerda, Khloé Kardashian y Tristan Thompson estuvieron en el ojo en la tormenta luego que la pareja de la celebridad le engañara con otras mujeres. Pese a ello, la hermana de Kim Kardashian lo disculpó por el bien de su pequeña True, según señaló la misma empresaria en su programa de telerealidad keeping up with the kardashians.