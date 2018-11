Michelle Soifer le hace particular pedido a Lucho Cáceres tras críticas a 'EEG' [VIDEO]

La integrante de 'Esto es guerra', Michelle Soifer no tuvo reparos en dirigirse a Lucho Cáceres, jurado de 'El artista del año', ante las críticas que hizo hace unos días con respecto al reality juvenil de América TV.

Durante una entrevista en 'En boca de todos', La popular 'Michi' fue directa y clara en pedir al actor peruano un poco más de respeto hacia los participantes del programa conducido por Mathías Brivio y María Pía Copello.

"Yo le voy a decir a esta persona que tenga un poquito más de respeto y que no haga ese tipo de comentarios porque él no sabe todos los días las cosas que pasamos en esa competencia por la que hoy estoy mal de la columna", inició su descargo Michelle Soifer en el programa 'En boca de todos' para luego mirar fijamente a la cámara y explicar que cuando uno está bajo presión, suele decir lo que se le viene a la cabeza.

"En algún momento se invitó a todo el equipo de una telenovela conocida aquí en América, se le puso un globito en la cabeza y les hicieron preguntas de cultura general y muchos no respondieron. Y no quiere decir que no sean inteligentes o no sepan de cultura general, simplemente que cuando una persona está con presión, en vivo puede decir cualquier cosa", agregó de manera eufórica Michelle Soifer.

Pese a que específicamente no mencionó el nombre del actor peruano Lucho Cáceres, cuando Ricardo Rondón le preguntó si es que se estaba dirigiendo hacia el jurado de 'El artista del año, la integrante de 'Esto es guerra' dijo: "efectivamente".

"Y este sábado se lo voy a decir cara a cara, lo que yo pienso de esos comentarios que para mí son pura envidia, porque sí, somos las personas más influyentes en las redes sociales. Les guste o no", agregó Michelle Soifer, dejando sorprendido a todos los conductores de 'En boca de todos'.

Michelle Soifer responde a Lucho Cáceres