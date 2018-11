Gino Assereto sorprende a Jazmín Pinedo en su cama y detalle enloquece a fans [FOTOS]

Gino Assereto sorprendió a Jazmín Pinedo en su cama, mientras dormía junto a su menor hija. El chico reality no solo capturó la instantánea, sino que también le dedicó un romántico mensaje a su compañera de vida, gesto que generó más de una reacción en el ciberespacio.

"Mi familia es el mejor regalo que pudo darme la vida ....Jazmín Pinedo gracias hermosa por regalarme ese angelito tan rico que duerme a tu lado; te amo, pero ya despiértense", se aprecia el epígrafe que Gino Assereto utilizó para describir la romántica postal que se robó el corazón entre sus miles de admiradores que ostenta en Instagram.

En la instantánea se puede observar a Jazmín Pinedo durmiendo placidamente junto a su pequeño retoño, además de lucir un polo corto verde y una manta naranja. Sin embargo, un detalle en la misma llamó la atención de algunos usuarios de Instagram.

Como no pudo ser de otro modo, sus miles de seguidores no tardaron en pronunciarse sobre el particular con decenas de comentarios que destacaron el gran ser humano que Jazmín Pinedo tiene a su lado.

"Bendiciones Gino, son una linda familia. Siempre con la voluntad de Dios seguirán juntos, siempre unidos. ¡Hacen una linda familia!", "Tanta ternura en una sola foto", "Tienes una hermosa familia", "Qué lindo eres, necesito una familia como tú", "¡Felicidades!Lo mejor para tu familia", escribieron algunos usuarios de Instagram y seguidores de Gino Assereto.

En poco tiempo, la fotografía difundida por Gino Assereto, donde aparece su hermosa niña y Jazmín Pinedo, obtuvo miles de 'corazoncitos' y decenas de buenos deseos para una de las parejas más estables en vasta Chollywood.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se incorporó al bloque de espectáculos de Latina, en el programa de 'En Casa', donde el próximo año compartirán roles con Karen Schwarz y una figura masculina que, por el momento, se desconoce de quien se trate.

