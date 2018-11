Carlos Galdós pierde trabajo tras burlas hacia Keiko Fujimori [VIDEO]

Un tuit de disculpas y una larga entrevista a Beto Ortiz la noche del martes 27 de noviembre no fueron suficientes para calmar los ánimos sobre el caso Carlos Galdós, quien en un programa radial lanzó desafortunados comentarios sobre Keiko Fujimori.

En medio de la ola de críticas en las redes sociales, este miércoles Rodrigo González anunció que Carlos Galdós perdió un trabajo por sus indignantes palabras.

Durante el programa ‘Válgame Dios’, el popular Peluchín dio a conocer que el exconductor de ‘La Noche es Mía’ fue despedido de Somos, revista donde publicaba sus columnas todos los sábados.

“Se disparan las alarmas”, dijo Rodrigo González antes de leer el comunicado de El Comercio. “Este Diario lamenta las expresiones vertidas por el señor Carlos Galdós en un programa radial sobre la señora Keiko Fujimori. Estas no solo constituyen un agravio a la persona directamente aludida, sino que también afectan la dignidad de cualquier individuo”, inicia el pronunciamiento.

Segundos después dio a conocer la contundente medida en contra de Carlos Galdós. “Y en función a la naturaleza de los comentarios, que atentan especialmente contra la dignidad de la mujer, hemos decidido prescindir de las colaboraciones del señor Galdós como columnista de la revista Somos. El Comercio aspira a fomentar un ambiente de discusión pública en el que no se limite en absoluto la libertad de expresión, pero en el que prime el respeto mutuo y la tolerancia”, finaliza el comunicado.

“A partir de este sábado la columna de (Galdós) en Somos de hace tantos años, que creo que tiene más de una década no saldrá más”, comentó el rostro de Latina.

Carlos Galdós ofendió a Keiko Fujimori

Los comentarios de Carlos Galdós sobre Keiko Fujimori generaron irritación en las redes sociales debido a que el locutor se burló de la situación de la lideresa de Fuerza Popular, luego de que su abogada dijera que su patrocinada se bañaba en el penal de Chorrillos usando una jarra.

"Tú que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha ***, ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga ***? ¡Piénsalo!", manifestó Carlos Galdós en su programa de Radio Capital.



"¿No te has puesto a pensar que Keiko no tiene ni siquiera acondicionador para el ***? ¿Por qué me haces los ojos así Carla (su productora)? ¿No te echas acondicionador? Yo sí conozco gente que se echa acondicionador ***, mientras que Keiko, *** con una jarrita", continuó el locutor de radio pese a que su productora intentó calmarlo.