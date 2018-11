Nicola Porcella y Génesis Arjona: crecen rumores de posible romance [VIDEO]

Desde el fin de su relación con Angie Arizaga, Nicola Porcella ha sido captado en salidas con diferentes amigas, inclusive se especuló de un romance con Brunella Merino, sin embargo, fue el chico reality quien se encargó de desmentir los rumores.

Pero esta vez, ya no es Brunella la protagonista del posible romance, ahora suena fuerte el nombre de la panameña Génesis Arjona. Samuel Suárez de 'Instrándula' reveló a través de sus historias de Instagram un comentario que habría hecho la prima de Brunella en la red social del guerrero.

Hace unos días Nicola subió una fotografía con el uniforme de 'Esto es Guerra' y la acompañó de la siguiente descripción: "Vivo a mi manera, nadie me controla. Y por nadie yo voy a cambiar", la instantánea fue comentada por las popular 'Barbie': "El Capi". Lo que sorprendió fue que Valery Merino, prima de Brunella y actual pareja de Ignacio Baladán, respondiera el comentario con un mensaje polémico: "Génesis ya, pero no te olvides tu vincha en su cuarto la próxima vez", sin duda, esto encendió las redes del guerrero, quien se vio obligado a eliminar el comentario.

Mensaje que no pasó desapercibido por los seguidores del guerrero, quienes le preguntaron, en una última transmisión en vivo, si le gustaba Génesis, a lo que él respondió que no, otra de las preguntas estuvo relacionada a la vincha, y fue ahí cuando el guerrero juró que no pasaba nada entre él y la chica reality, inclusive aprovecho de vincularla con Pablo Heredia, de quien se especuló que habría quedado impactado con la belleza de la panameña durante la preventa de América TV.

Este fue el polémico comentario que hizo la novia de Ignacio Baladán

Si bien, la 'Barbie panameña' se ha encargado de desmentir el rumor señalando que a ella no le gusta Nicola, las especulaciones continúan.