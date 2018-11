Natti Natasha alborota Instagram al cantar su próximo tema desde su auto [VIDEO]

Cantante dominicana Natti Natasha continúa ganando más admiradores. Tras el éxito de "No me acuerdo" junto Thalía y "Sin Pijama" con Becky G, la artista de 31 años ha conseguido tener mayor popularidad y posicionarse en este mundo.

Y para seguir con la buena racha, la intérprete de "Criminal" ha sorprendido a sus fieles seguidores de Instagram cantando un adelanto de su nuevo tema musical y haciéndolo desde su auto. Por ello compartió un video, donde se le observa coreando algunas frases que de su nueva pieza.

"Y pensar que tuviste que perder para aprenderme a valorar. Pero, ya no hay nada que valorar. Tan cerca que estuve y ahora me ofreces las nubes, ya no quiero nada. Tus panas te ven y te dicen: "lamento tu pérdida". Lo mucho que te lo dije, lo mucho que te advertí, que te vinieras para mi, pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir", se le escucha cantante de 31 años mientras realizaba algunos gestos.

""¡Mi amor ahora no me busques! Que tus panas te den amor", escribió la cantante de reggaetón Natti Natasha para compartir el video, que en menos de 24 horas alcanzó los poco más de 189 mil 'me gusta' y cientos de comentarios en las que sus fieles de seguidores la felicitan y le desean mucho éxito.

"Te lo advertí" o "Que tus panas te den amor" , "Corazón ‘’Me tengo que ir’’ eres ideal duro tema dale duro beso", Que pena que las personas te tienen que perder para aprender a valorarte", fueron los mensajes que algunos usuarios escribieron en el Instagram de Natti Natasha.

Video que compartió Natti Natasha en Instagram

El videoclip de "No me acuerdo" de Thalía y Natti Natasha

Este trabajo en conjunto de las cantantes puedo alcanzar el 3er puerto en el top 12 de los videoclips hot más vistos en Youtube hasta el mes de septiembre, desde el mes que fue lanzado.

Mientras que el videoclip "Sin Pijama" de Natti Natasha y Becky, que fue lanzado en el pasado 20 de abril, ocupó el primer lugar hasta el mes de septiembre al alcanzar los 862,559,165 vistas.