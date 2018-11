Kate del Castillo alarma a fans con increíble apariencia de su rostro [FOTO]

La actriz Kate del Castillo, quien es recordada por 'La Reina del Sur', desató todo tipo de reacciones en Instagram, luego de publicar una alarmante fotografía. La mexicana se mostró sin una gota de maquillaje y su expresión melancólica al borde del llanto alarmó a sus admiradores de su red social.

"¿Cansancio, frustración, tristeza o felicidad? No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? obvio no filtros, por si les quedaba duda...sólo yo. No estamos solas", escribió Kate del Castillo en su reciente publicación en Instagram.

Un día antes, Kate del Castillo había promocionado la segunda entrega de 'La Reina del Sur' con el siguiente mensaje: "Les cuento que pronto anunciaremos en la cuenta oficial de Instagram de 'La Reina del Sur' quienes van a formar parte del elenco. Así que sigan......Para enterarse antes que nadie de todos los personajes que van a regresar y de los nuevos que se van a sumar a este proyecto, los quiero mucho y le mando besos".

Hace pocas horas, la también intérprete de 'Ingobernable', de Netflix, se mostró en su faceta menos conocida en su perfil autorizado de Instagram, donde sus seguidores realizaron varias preguntas y acotaciones sobre el particular.

"Vamos Kate, llorar es bueno. Dios está contigo", "Hola, tú eres una mujer fuerte, luchadora, todo pasará; mañana sera un día mejor ...Dios te bendiga siempre bella mujer","Me hiciste llorar a mí también", "¡Muchas fuerzas en lo que estés pasando, confía en Dios!", "Todo pasa en los buenos y malos momentos, se vale llorar y luego seguir", "Guerrera como tú salen de esta y muchas más, fuerzas Kate", "¿Qué te sucede?", fueron algunos mensajes que le dejaron a Kate del Castillo tras ver su preocupante expresión en el rostro.

Como se recuerda, Kate del Castillo indicó que el Estado mexicano de violar sus derechos civiles, por daño moral y económico, al difundir en los medios de comunicación datos que ella considera falsos tras su encuentro en 2016 con Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, en la sierra de Sinaloa.

Kate del Castillo da adelanto de 'La Reina del Sur 2'