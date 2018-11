Productor de Esto es Guerra se venga de Lucho Cáceres y lo llama 'conchudo'

Tiene público que lo respalda. Las recientes declaraciones del actor Lucho Cáceres sobre los 'guerreros influencers' de 'Esto es guerra' ha provocado diversas reacciones de las figuras más destacadas de América TV. Uno de ellos es el productor del programa de competencias Peter Fajardo, quien no dudó en responder fuerte y claro a la opinión del jurado de 'El gran show: el dúo perfecto'.

Peter Fajardo realizó una transmisión en vivo por su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre las polémicas declaraciones de Lucho Cáceres. Él se encontraba al lado del guerrero y capitán histórico de 'Esto es guerra' Nicola Porcella. Sobre lo sucedido, esto manifestó en el video.

"Cómo nosotros en 'Esto es guerra' nos vamos a jactar de los 22 millones, que nos creemos influencers. Conchudo, ¿no? Como si su película se fuera a comparar con la de Asu Mare 3. Qué no me hagan hablar de ese actor, que es jurado de un programa. Tú (Nicola Porcella) no digas nada, yo me voy a ganar el chongo. Es como comparar la película de este actor con la de Asu Mare".

Nicola Porcella también se animó a comentar sobre las declaraciones de Lucho Cáceres, quien dejaba mal parados a los integrantes de 'Esto es guerra', quien afirmó que son 'los mejores influencers', pero que no conocían ni el nombre del presidente del Perú.

"Yo estoy en el programa número #1 de la televisión y en el programa más exitoso de las mañanas".

Peter Fajardo, productor de EEG, explicó en Instagram que su guerrera Michelle Soifer es quien provoca el éxito del programa 'El gran show: el dúo perfecto'.

"Michelle Soifer hizo el pico más alto de Gisela y se la querían bajar".