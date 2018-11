Will Smith revela la difícil relación que tiene con su hijo mayor Trey (VIDEO)

Aunque disfruta de uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood y una bonita familia, el actor Will Smith tiene un tema personal aún no resulto que carga a cuestas. A través de su cuenta de Instagram, ha revelado a través de una foto y a sus más de 25 millones de seguidores la mala relación que ha mantenido durante años con su hijo mayor, Trey Smith.

Trey acaba de cumplir los 26 años y es el mayor de los tres hijos de Will Smith. Es mucho menos conocido y tiene un perfil menos público que los de sus hermanos Jaden (20) y Willow (18) hijos del segundo matrimonio del actor con Jada Pinkett Smith.

Según el protagonista de 'Día de la Independencia' ahora la relación entre ambos es mucho más complicada. Trey aparece en un vídeo en Instagram junto a su padre. En el mismo y con Trey apoyado en su hombre, Will Smith explica las dificultades que ha pasado junto a su hijo mayor. "Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo. Hemos luchado durante años después de mi divorcio de su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición increíble recuperarse y restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo", dice el actor que grabó el tape el fin de semana durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

En el vídeo Smith también incluye una serie de imágenes junto a Trey en las carreras y en otros momentos de su infancia. "Estoy aquí en Abu Dabi, en la Fórmula 1, he traído a mi hijo Trey. Normalmente hago actividades de forma separada con mis hijos para que disfruten de un tiempo con su padre de forma individual. Así que estamos haciendo cosas, él y yo, en la Fórmula 1. Y entonces llega y me dice: '¿Sabes qué, papá? Que me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre'. Y entonces hace una pausa y me dice. 'Estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo". Luego Smith luce emocionado y dice a la cámara: "Y entonces fue como: 'Ufff. Sí, tío, sí. Probablemente. Probablemente".