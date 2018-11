Magaly Medina habla de su regreso a ATV y deja feroz mensaje a sus detractores

Su regreso a ATV ya es un hecho. A través de un video en sus redes sociales, el canal de la Av. Arequipa anunció el retorno de Magaly Medina a las pantallas chicas a través de su señal.

"Tras 5 meses y medio, 166 días, 3.984 horas, 239.040 minutos… este miércoles a las 10 p.m. reaparece Magaly Medina en Beto a Saber", indica el anuncio.



Antes de ser entrevistada esta noche por Beto Ortiz, la periodista Magaly Medina ofreció una extensa entrevista a un medio de comunicación y habló sobre su futuro televisivo.

En conversación con Trome, la periodista se mostró contenta porque por al fin ya está en casa, sin embargo no sabe cuándo será su retorno a las pantallas chicas. “En eso estamos”, señaló.

“Por supuesto (que estoy emocionada). Hay un cariño entrañable. Aquí fueron mis inicios y casi la totalidad de mi carrera. Además con ATV viví la época de la cárcel, en esos duros momentos tuve todo el apoyo que necesitaba. Siempre fue mi casa y regreso feliz. Debí haberlo hecho hace mucho”, añadió.

Magaly Medina aún no da detalles de cuál será la temática de su nuevo programa en ATV, sin embargo no negó que retorne a la farándula. “Nada está descartado. Recién estamos en proceso de creación. No puedo decir más por el momento”. Tampoco quiso decir por cuánto tiempo se quedará en el canal. “Eso se verá después”, expresó.

Magaly Medina responde a sus detractores

La polémica periodista no tuvo problemas en responder a sus detractores como el polémico español Santi Lesmes, quien dijo que Magaly está pasada de moda y que su ciclo en la televisión ya terminó. “Cuántas veces me han dado por muerta y miren. Lo dicen desde el primer año que salí con ‘Magaly TeVe’ y, pese a quien le pese, sigo aquí”, respondió Medina. “Soy dura de matar”, añadió.



Como se recuerda, la esposa del notario Alfredo Zambrano fue suspendida de Latina antes del inicio del Mundial Rusia 2018, supuestamente por emitir comentarios sobre Paolo Guerrero, quien había sido sancionado por el TAS.

Aunque en un comunicado de prensa, Latina solo afirmó que el alejamiento de Magaly Medina se producía "al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal y el país".



Dato: Magaly conducía entonces "90 matinal" y "La purita verdad".

Magaly con Beto Ortiz