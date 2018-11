Carlos Galdós vuelve a arremeter contra Keiko Fujimori en ‘Beto a saber’ [VIDEO]

Tras recibir una ola de críticas por sus desafortunadas palabras en contra de Keiko Fujimori, el locutor peruano Carlos Galdós se presentó en el programa de Beto Ortiz la noche del martes y reconoció que cometió un error, que fue irrespetuoso e hizo un comentario de mal gusto.

“No estuvo bien, fue de mal gusto, fue grosero sí, ya está, tampoco le he mentado la madre (a Keiko Fujimori)”, indicó Galdós en el set de ATV.

"No estoy contento porque a nadie le gusta equivocarse", dijo el controvertido conductor cuando el periodista de ‘Beto a saber’ le preguntó sobre cómo se encontraba de ánimos.

Después de que admitiera su error y pidiera disculpas públicas por las desafortunadas declaraciones contra la lideresa de Fuerza Popular, el popular locutor radial narró que su menor hija y su madre fueron víctimas de agresiones verbales, hecho que condenó, pues señaló que él es el único responsable.

Segundos después de expresar su indignación en vivo, Carlos Galdós fue consultado por Beto Ortiz si se considera un “antifujimorista”, a lo que el exconductor de ‘La Noche es Mía’ expresó: “Soy anti gente corrupta. Estoy podrido de que nuestro país esté en manos de delincuentes. Estoy harto, harto de los políticos. Me joden, los odio. Siento un profundo desprecio por los políticos”.

Además de responder la pregunta del conductor de ‘Beto a saber’, Carlos Galdós volvió a arremeter contra Keiko Fujimori y su círculo. “Y no soy antifujimorista, no me acuesto pensando en Keiko ni me levanto pensando en Keiko, ni en Kenyi ni en Alberto. ¿Me joden lo que hacen con el país? Soberanamente, soberanamente”, resaltó.

El ex rostro de Latina contó que le molestó escuchar a Keiko semanas atrás cuando pidió la paz, pese a que supuestamente ella no dejó gobernar a PPK, a quien también cuestionó. “Joder, destruir un país dos años y luego decir: Ay, disculpen, ahora sí nos juntamos para reconciliarnos. Me jode, me indigna”.

Carlos Galdós contó que él se caracteriza por decir lo que piense tanto en la radio como en los escenarios. “Soy conocido por eso, soy un comediante que se para en los escenarios y tengo una posición siempre. Así soy siempre, no soy tibio. Si algo me jode, lo digo”, añadió.