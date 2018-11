Combate: Ducelia se burla del llanto de ‘Chabelita’ en vivo [VIDEO]

Por decisión de la producción de ‘Combate’, la competidora Ducelia Echevarría fue a votación para saber en qué equipo estaría en el reality: ‘Rojo’ o ‘Verde’. Sin embargo, una de las que estuvo en contra de su ingreso al equipo rojo fue Isabel Acevedo porque no la soporta y asegura que no se lleva con la modelo por algunos problemas que tuvieron durante el espacio de entretenimiento.

Poly Ávila fue la encargada de elegir a Ducelia Echevarría e inmediatamente la pareja de Christian Domínguez mostró su fastidio y señaló que abandonaría el reality. Isabel Acevedo se fue a los camerinos y en todo momento se le vio incómoda por la decisión de su compañera.

A su regreso, ‘Chabelita’ se mostró enojada y rompió en llanto por el momento que estaba viviendo. “Me siento frustrada y poco decepcionada. Me dieron la espalda… No sé si realmente sea su intención. Yo trato de dar todo de mí pese a mi lesión. Siempre doy todo al equipo… Siento que no valoran”, comentó entre lágrima Isabel Acevedo ante las cámaras.

Además, comentó que habló con la productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz sobre su incomodidad con Ducelia Echevarría. “Entiendo la lógica, pero ya lo he dicho. Yo no soporto estar con ella. La he soportado meses. Hablé con Catty y le dije que no quería competir con ella porque se lo tomaba muy personal”, señaló llorando.

Por su parte, la modelo se burló al verla llorar en el set de ‘Combate’. “No creo que haya hecho algo tan malo que te haya puesto tan mal. Ya no estás en el colegio.... Ya sé una mujer”, sostuvo irónica Ducelia Echevarría en ‘Combate’.