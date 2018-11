Nicola Porcella compartió foto de su infancia y lo comparan con Luis Miguel

Nicola Porcella compartió entusiasmado un par de fotografías de su infancia a su cuenta de Instagram y desató un alboroto por su gran parecido con el cantante Luis Miguel. El integrante de ‘Esto es guerra’ jamás imaginó que sus seguidores lo compararan con el Sol de México.

"Me gustaría poder volver al pasado, no solo para cambiar cosas, sino para también revivir la época en la que era feliz y no lo sabía", escribió el capitán de los ‘Guerreros’ en el pie de la imagen de Instagram.

La mayoría de fans indicaron que la expareja de Angie Arizaga tiene unos rasgos muy similares al cantante mexicano y que luce muy guapo. “Esa carita tan linda", “Carita inocente nicolita hermoso", "Qué churro", "Luismi", "Pensé que era Luis Miguel chiquito", "Si tienes un aire. A Luis Miguel de chiquiito interesante jeje", "Eres un niño muy guapo", "Pareces Luis Miguel", "Bello”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores de Instagram al ver la publicación.

Pero no fue la única publicación de Nicola Porcella, en sus historias de Instagram el capitán histórico de ‘Esto es guerra’ colgó otra imagen y señaló que era una foto del baúl de los recuerdos. En la foto se le ve al exfutbolista estar sentado sobre un auto.

Reacciones