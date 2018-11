Laura Bozzo ataca a Nadine Heredia por reciente decisión del Poder Judicial

No los suelta. Laura Bozzo una vez más arremete contra la expareja presidencial. Días después de que criticara duramente a Ollanta Humala, la conductora de televisión esta vez apuntó su cólera contra la esposa del líder nacionalista.

A través de Twitter, la peruana Laura Bozzo no dudó en cuestionar a la exprimera dama Nadine Heredia por una decisión la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional a favor de la esposa de Ollanta Humala.

El lunes la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) la devolución de las viviendas de Ollanta Humala y Nadine Heredia, las cuales fueron allanadas en mayo último en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

A través de un expediente se revocó la incautación y desposesión del inmueble ubicado en Fernando Castrat 177-183 y el predio en Las Salinas, Lurín, pertenecientes a Nadine Heredia y su madre Antonia Alarcón.



“A eso me refería cuando dije a los peces gordos no los van a tocar. Así o más claro con todas las pruebas en contra con agendas que son contundentes. Aquí no pasa nada, allá a los que les gusta que los agarren de cojudos, justicia en el Perú”, expresó la autodenominada ‘Abogada de los pobres’.

Como se recuerda, en mayo último y a través de una resolución judicial, se ordenó la incautación de los bienes inmuebles de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que habrían sido adquiridas de forma ilegal, según el argumento citado en el documento.



De acuerdo al documento expedido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, existían motivos razonables para sostener que se trata de inmuebles que constituyen objeto de lavado de activos y, por ende, está justificado el allanamiento de los mismos.