Critican a Thalía en Instagram por comportamiento en cine [VIDEO]

Thalía suele mostrar una actitud positiva y carismática en Instagram; sin embargo, un hecho sacó de las casillas a la cantante mexicana que lo grabó todo en Instagram para evidenciar lo mal que lo pasó. La intérprete de “No me acuerdo” subió las imágenes a sus historias y contó que la sala de cine estaba muy sucia y desagradable para poder usar los servicios.

A través de Instagram, Thalía publicó un video para denunciar una situación que vivió cuando asistió a una sala de cine para disfrutar de una película. "Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó estaba asqueroso, lleno de grasa, de comida, de perrito caliente y no lo quisieron limpiar", narró la esposa de Tommy Mottola en el clip mientras cubría la butaca con la bolsa plástica que pidió en el local.

En las imágenes se aprecian a Thalía limpiar y recorrer el lugar que le tocó para mostrar lo sucio que estaba el lugar. La cantante pidió ayuda a las personas para que limpien el lugar, pero nadie fue a su auxilio. Pese al mal momento, la mexicana, de 47 años, terminó demostrando su buen sentido del humor que la caracteriza y posó para una divertida foto sentada en el asiento que cubrió de plástico.

Al ver los videos de Thalía los usuarios empezaron a comentar la actitud de la estrella de la música, para algunos fans la situación pareció divertida, otros se sintieron identificados con ella, y hubo quien, como era de esperarse, la tachó de “ridícula” y "fresa" por su comportamiento. Incluso le recordaron cuando grabó la telenovela "María la del Barrio".

