Adamari López se aleja de Telemundo y es remplazada por ex actriz de Televisa

La actriz Adamari López continúa recuperándose luego de haber sido internada de emergencia en un hospital de Miami debido al virus de influenza.

La presentadora participó el pasado lunes vía telefónica de su programa “Un nuevo día” y rompió el silencio sobre la pesadilla que vivió en el último mes. En un momento de la conversación dio la bienvenida a la persona que la reemplazará por el tiempo que estará con descanso médico.

"No pensé que una influenza, un catarro se pudiera complicar tanto. Hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas. Pero estoy bien, en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y a poder regresar a la normalidad", aseguró la intérprete.

En la charla con sus compañeros, Adamari López saludó la presencia de la también actriz, Laura Flores, quien tomará su puesto mientra está en recuperación.

La edición de este lunes 26 empezó con la participación Laura Flores para sorpresa de los televidentes, quienes no esperaban verla tan pronto. Se sabe que la mexicana estará presente en el programa durante una semana. Cabe la posibilidad que continúe en “Un nuevo día” un tiempo más.

"Esta Hermosa Laura, qué buena energía. Bello día", "Laura Flores se ve espectacular y me encanta como canta", "Wow, tenía mucho que no veía a Laura. Qué guapa se le ve" y "Que joven se le ve a Laura Flores", son algunos de lo comentarios que se logran leer en la cuenta de Instagram del programa.

Adamari López es dada de alta

Con voz entrecortada, la presentadora y actriz se comunicó vía telefónica con sus compañeros. Adamari López reveló que no recuerda gran parte de lo que sucedieron esas semanas en el hospital y que seguirá su tratamiento desde su hogar.

"Ya más recuperada y esperando estar del todo bien para estar cerca de ustedes que son mi familia. Estoy mejor, pero todavía me falta por recuperarme muchísimo. No pensaba que un catarro o influencia me iba a afectar tanto, bueno así es la vida y hay que aprender, y corregir cosas que hacía mal y seguir adelante", expresó Adamari López con voz débil.