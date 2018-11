Catherine Zeta Jones sobre demanda de abuso contra Michael Douglas: "Estuve dividida sobre dónde estaba mi moralidad"

La actriz Catherine Zeta-Jones rompió su silencio y reveló que tuvo que enfrentar las acusaciones por abuso sexual presentadas en contra de su esposo, Michael Douglas, a principios de este año. El prolema surgió mientras la familia apoyaba públicamente el movimiento #MeToo, lo que les generó aún más polémica.

"Me encontraba en una posición muy difícil, dividida sobre dónde estaba su moralidad", contó la intérprete en relación a la acusación divulgada por una ex trabajadora de Douglas, quien manifestó que el actor se había masturbado en frente de ella y que recibía constantes comentarios incómodos sobre su cuerpo. En ese momento, Michael Douglas negó rotundamente las acusaciones. "Es una completa mentira, una fabricación. No es verdad en absoluto", manifestó el actor.

Zeta Jones contó que cuando sucedió lo de la denuncia conversó con Douglas y sus dos hijos Dylan (18) y Carys (15) y que le preguntó a su esposo que le dijera con honestidad si vendrían más denuncias. "Él nos dijo que no había ninguna historia allí y que el tiempo le daría la razón, y así fue. No había nada que respaldara las declaraciones. Por cada acusación que sale sin que nada la respalde, el movimiento retrocede 20 años", dijo la intérprete a The Sunday Times.

Además aclaró que no es de las mujeres que se dejan tomar el pelo. "Dios sabe que nuestro matrimonio ha tenido sus altibajos, pero yo no voy a tirar la toalla tan rápido. No soy ese tipo de persona. Aunque tampoco me voy a aferrar si las cosas andan mal hasta el día en que él se muera. O el día en el que yo me muera. Tampoco soy tan estúpida", declaró Zeta Jones.